Fransız muhalif lider Melenchon, Macron'un askerlerin e-bildirisine sessiz kalmasına tepki gösterdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransız muhalif lider Melenchon, Macron'un askerlerin e-bildirisine sessiz kalmasına tepki gösterdi

Fransız muhalif lider Melenchon, Macron'un askerlerin e-bildirisine sessiz kalmasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin, kendisini iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildirisi karşısında sessiz kalmasının kabul...

Fransa'da muhalefetin sol kanadındaki Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aralarında emekli generallerin de bulunduğu bir grup askerin, kendisini iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildirisi karşısında sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Melenchon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı emekli askerlerin kendilerinde muvazzaf askerleri "İslamosolculara" müdahaleye çağırma hakkı gördüğünü ifade etti.

"Bu askerlerin çiğnediği değerleri savunmak için harekete geçme zamanı." ifadesini kullanan LFI lideri Melenchon, savcıların Valeurs Actuelles'de yayımlanan ve askeri isyana teşvik eden açık mektup için harekete geçeceğinden emin olduğunu kaydetti.

Jean Luc Melenchon, "Ordunun lideri olan Cumhurbaşkanı'nın, Valeurs Actuelles'teki yazı ve Marine Le Pen'in buna cevabı karşısında sessiz kalması kabul edilemez. Yasal işlem başlatmaya hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu.

İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilen mektupta, askerler yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, e-bildiriye imza atan askerleri saflarına davet etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluştu
Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var
Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İkramiye zammı için masada üç alternatif var
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Serdar Ortaç Yılmaz Erdoğan Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Kripto Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fransız muhalif lider Melenchon, Macron'un askerlerin e-bildirisine sessiz kalmasına tepki gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 22:57:46. #1.14#

title