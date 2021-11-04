Fransız milletvekili Lachaud hakkında yolsuzluk soruşturması açıldı

Fransa'da aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinden milletvekili Bastien Lachaud hakkında, LFI lideri Jean-Luc Melenchon'un 2017'deki Cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 22 Eylül'de soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.

Fransız basınındaki haberler de, Lachaud hakkında, daha önceki bir soruşturma kapsamında, Melenchon'un 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 22 Eylül'de soruşturma açıldığı belirtildi.

Lachaud'un, 2017'deki cumhurbaşkanı seçiminde yarışan Melenchon'un lojistik hizmetlerini sağlayan derneğin muhasebecisi olarak çalıştığı kaydedildi.

Melenchon'un 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi kampanyası döneminde kamu fonlarının kullanımında yasa dışı unsurun olup olmadığını tespit etmek için Kasım 2018'de soruşturma açılmıştı.

Lachaud'un avukatı Mathieu Croizet, yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında soruşturma açılmasına tepki göstererek "Soruşturma Kasım 2018'de açılmıştı. Neredeyse 3 yıldır bir şey olmadı ve garip bir şekilde cumhurbaşkanı seçimine birkaç ay kala soruşturma hızlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

Melenchon, Nisan 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklamıştı.

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