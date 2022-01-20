Fransız Meclisi Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanıdı

Fransa'da Ulusal Meclis, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıma kararını kabul etti.

Fransa'da Ulusal Meclis, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıma kararını kabul etti.

Fransa Ulusal Meclisi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerini hedef alan politikalarını soykırım olarak tanıdı. Çin'in Uygurlara karşı uygulamalarını soykırım olarak nitelendiren karar tasarısı 1 hayır oyuna karşı 169 evet oyuyla kabul edildi. Meclis, hükümetten aynı kararı almasını ve buna ilişkin açıklama yapılmasını talep etti.

Fransız meclisi, Belçika, Hollanda, ABD, Kanada, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya'nın ardından, Çin'in Uygurlara soykırım yaptığını kabul eden 9'uncu meclis oldu.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı zorla çalıştırma, genel gözetim, işkence, toplu gözaltı, kitlesel ve zorla kısırlaştırma politikaları uluslararası kamuoyu tarafından Uygur kültürünün ve kimliğinin yok edilmesi olarak nitelendiriliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü, Çin "eğitim kampı" olarak nitelendirdiği toplama kamplarında tutuluyor. Alman Antropolog Adrian Zenz'ina bir araştırmasına göre yarım milyon Uygur Türkü, Çin pamuğunun yüzde 85'inin üretildiği bölgedeki pamuk tarlalarında zorla çalıştırılıyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü 2021'de yayımladığı raporda, dünyaca ünlü 83 markanın Uygur Türklerinin zorunlu işçiliğinden faydalandığı açıklanmıştı.

Çin ise terörizimle mücadele adı altında uyguladığı politikalara yönelik tüm suçlamaları reddediyor.

(Melike Yazır/İHA)

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