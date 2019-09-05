Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe

Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un En Marche (Yürüyüş) Partisi milletvekili ve dünyaca ünlü matematikçi Cedric Villani, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Paris Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıkladı

05.09.2019 00:08
Fransız matematik dehası Villani'den Paris Belediyesini ele geçirme hesapları yapan Macron'a darbe

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un En Marche (Yürüyüş) Partisi milletvekili ve dünyaca ünlü matematikçi Cedric Villani, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Paris Belediye Başkanlığı için aday olacağını açıkladı.


Açıklama, seçimlerde Paris'i ele geçirme hesabı yapan Macron'un planlarını suya düşürdü. Zira Macron, partinin önemli isimlerinden Benjamin Griveaux'u destekleyeceğini bildirmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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