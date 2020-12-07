Fransız mahkemesinden Rus bilgisayar uzmanına 5 yıl hapis
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Fransız mahkemesinden Rus bilgisayar uzmanına 5 yıl hapis

07.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:17
Fransız mahkemesinden Rus bilgisayar uzmanına 5 yıl hapis

Paris Ceza İnfaz Mahkemesi, Rus bilgisayar uzmanı Alexander Vinnik'in 'kara para aklama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı kararını açıkladı.

Paris Ceza İnfaz Mahkemesi, Rus bilgisayar uzmanı Alexander Vinnik'in 'kara para aklama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı kararını açıkladı.

Alexander Vinnik, ABD'nin talebi üzerine 25 Temmuz 2017'de Yunanistan'da tatildeyken gözaltına alındı ve Bitcoin -e kripto para borsası aracılığıyla 4 milyar dolardan 9 milyar dolara kadar para aklamakla suçlandı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Ceza İnfaz Mahkemesi'nde duruşması yapılan Vinnik, 'kara para aklama' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin yargıcı, "Alexander Vinnik ağırlaştırılmış kara para aklamaktan suçlu bulundu ve 5 yıl hapse mahkum edildi" ifadelerini kullandı. Mahkeme, "Bir suç örgütünün parçası olarak kara para aklamaktan" dolayı Vinnik'in mağdurlara tazminat da dahil olmak üzere toplam 100 bin eurodan fazla para cezasına çarptırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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