Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti
Fransız mahkemesi, Paris’teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti. Paris banliyösü Montreuil’deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı.
Fransız mahkemesi, başkent Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti.
Paris banliyösü Montreuil'deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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