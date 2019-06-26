Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti

Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti

Fransız mahkemesi, Paris’teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti. Paris banliyösü Montreuil’deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı.

Fransız mahkemesi, Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti

Fransız mahkemesi, başkent Paris'teki hava kirliliğinden dolayı devleti mahkum etti.

Paris banliyösü Montreuil'deki idari mahkeme, solunum sorunu çeken bir anne ile kızının yaptıkları başvuruyu karara bağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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