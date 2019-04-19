Fransız Mahkemesi Başörtüsü İçin İşinden Atılan Kadını Haklı Buldu
Fransa'da mahkeme iş yerinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle 2009 yılında işten atılan kadını haklı bularak, şirketin 23 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.
Fransa'da mahkeme iş yerinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle 2009 yılında işten atılan kadını haklı bularak şirketin 23 bin Euro tazminat ödemesine hükmetti.
Versailles İstinaf Mahkemesi, çalıştığı Micropole şirketinde başörtüsü taktığı gerekçesiyle işten atılan Asma Bounaouil isimli kadın hakkında 10 yıldan fazla devam eden dava hakkında kararını verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com