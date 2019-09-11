Fransız mahkeme: Şirket çalışanının iş seyahatinde seks sırasında ölümü 'iş kazası'dır

11.09.2019 19:54

Fransa'da bir şirket, iş seyahatinde bir yabancıyla seks sırasında ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden bir erkek çalışanının ölümünden sorumlu bulundu.

Paris'teki mahkeme, olayı iş kazası olarak değerlendirip aileye tazminat ödenmesine karar verdi.

Şirket ise bir kadının otel odasına giden çalışanın, olay sırasında mesleki görev yapmadığını belirterek itirazda bulundu.

Ancak yargıçlar, Fransız yasalarına göre, iş seyahati sırasında meydana gelen herhangi bir kazadan işverenin sorumlu olduğuna hükmetti.

Adının Xavier X olduğu söylenen ve demiryolu bakım şirketi TSO'da mühendis olarak çalışan kişinin, 2013'te Paris'in güneyinde bir şehre yaptığı bir iş seyahati sırasında, bir otel odasında öldüğü belirtiliyor.

İşveren, olayı "yabancı biriyle evlilik dışı ilişki" olarak değerlendiriyor.

Şirket, resmi sağlık sigortası kurumunun, ölümü iş kazası olarak değerlendiren kararına karşı dava açmıştı.

Kurum, cinsel aktivitenin de "tıpkı banyo yapmak veya karın doyurmak" gibi normal olduğunu ifade ederek savunma yaptı.

Paris'teki istinaf mahkemesi kurumun bu savunmasını haklı buldu.

Kararda, "iş seyahati sırasında kişinin tüm görev süresi boyunca ve koşullardan bağımsız olarak sosyal güvencesinin olması gerekir" denildi.