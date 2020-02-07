Fransız limanında Suudi bandıralı gemiye silah yüklenildi, aktivistler protesto etti
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Cherbourg Limanı'na yanaşan Suudi bayraklı bir gemi, Yemen'de süren iç savaşa silah götürdüğü gerekçesiyle aktivistler tarafından protesto edildi. Eylemciler Bahri Yanbu adlı geminin Fransa'nın Suudi Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme yaptığını iddia ediyor
07.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:26
Fransa'nın kuzeyinde bulunan Cherbourg Limanı'na yanaşan Suudi bandıralı bir gemi, Yemen'de süren iç savaşa silah götürdüğü gerekçesiyle aktivistler tarafından protesto edildi.
Eylemciler söz konusu geminin Fransa'nın Suudi Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme yapması üzerine ülkeye geldiğini iddia ediyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com