Fransız L'illustration, 1915'te Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu Ermenistan Olarak Göstermiş

Fransa'da 1843'te yayın hayatına başlayan dönemin prestijli matbuatı L'Illustration'un Birinci Dünya Savaşı yıllarında henüz Ermeniler Anadolu'dan çıkarılmadan önce yayımladığı bir haberde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu Ermenistan olarak gösterdiği ortaya çıktı.

Euronews'un ulaştığı arşiv kayıtlarında, gazetenin Ocak 1915'te dünya savaşının çeşitli cephelerinde olup bitenleri aktardığı bölümünde Kafkaslar ve Sarıkamış'a değiniliyor. 'Ermenistan ve Transkafkasya sınırları' alt yazısı ile verilen haritada Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Ermenistan olarak gösteriliyor. Euronews.com'da Görüntüle