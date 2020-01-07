Fransız Kylian Mbappe dünyanın en değerli futbolcusu seçildi: Listede hangi oyuncular var?

07.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:46

Bu yıl dünyanın en pahalı oyuncusu, 265,2 milyon euroluk piyasa değeriyle 21 yaşındaki Fransız oyuncu Kylian Mbappe oldu.



Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi. Euronews.com'da Görüntüle