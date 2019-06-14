Fransız kulübü Lille'e transfer olacağı konuşulan Duhan Aksu kimdir?

Lille'e transfer olacağı konuşulan 21 yaşındaki futbolcu Tuncer Duhan Aksu'nun transferi 29 Haziran'a kadar netleşecek. Duhan Aksu kaç yaşında, nereli? Duhan Aksu hayatı, biyografisi…

TUNCER DUHAN AKSU KİMDİR?

Genç futbolcu Aksu'nun adı bir dönem Beşiktaş ile anıldı. Şu sıralar Fransız futbol takımı Lille'e transferi konuşuluyor.

Aksu, 2016 yılında Fenerbahçe altyapısında forma giydikten sonra 2017 yılında İstanbulspor'a transfer oldu. 1997 doğumlu 21 yaşındaki genç futbolcu, sol bek mevkiinde forma giyiyor. İstanbulspor ile Spor Toto 1. Lig'de bu sezon 15 karşılaşmada yer aldı. 1,304 dakika süre alan Duhan Aksu bu süreçte takımı adına bir asistlik performans sergiledi.