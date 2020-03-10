Fransız Kültür Bakanı Franck Riester koronavirüse yakalandı
Avrupa’da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa’da Kültür Bakanı Franck Riester’e virüse yakalandı. Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
10.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:32
Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da Kültür Bakanı Franck Riester'e virüse yakalandı.
Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, Riester'de virüs tespit edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com