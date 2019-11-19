Fransız komşuların 'gürültücü ördek' davasında karar açıklandı
Fransa'da 36 yıldır aynı bölgede yaklaşık 50 ördek ve kaz yetiştiren Dominique Douthe'u "aşırı gürültüden" dolayı mahkemeye veren komşuları davayı kaybetti.
Fransa'da 'aşırı gürültücü ördekler' nedeniyle mahkemelik olan komşuların davası karara bağlandı. Şikayetçi komşu davayı kaybederken, gelecek yıl gürültü ölçümü yapılmasına karar verildi.
Fransa'da yaşayan 36 yıldır aynı bölgede yaklaşık 50 ördek ve kaz besleyen Dominique Douthe, "aşırı gürültüden" şikayetiyle komşusu tarafından mahkemeye verildi. Dax belediyesinde bulunan mahkeme tarafları dinledikten sonra davayı hükme bağladı. Euronews.com'da Görüntüle