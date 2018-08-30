Fransız Komedyen Constance Pittard, "Ahlak Bekçilerini Protesto Ediyorum" Dedi, Canlı Yayında Soyundu

Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot'nun salı sabahı canlı yayında istifa ettiği France Inter devlet radyosunun aynı gün öğleden sonraki canlı yayınında, tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pittard kıyafetlerini çıkardı.Ahlak bekçilerine tepkisini gösteren oyuncu, sütyenini de çıkararak yayına üstsüz devam etti.

SÜREKLİ KADINLARIN KONUŞMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

'Constance'ın Köşesi' adıyla canlı yayınlanan bölümde, Constance Pittard, 'tutuculuk ve ahlak bekçiliğine'ne dikkat çekip, pazar gününün 'Dünya Üstsüz Günü' olduğunu hatırlattı. Pittard, bu günün, kadınların bebeklerini kamusal alanlarda emzirdiğinde ya da plajda üstsüz güneşlendiğinde 'skandallar' yaratılan Fransa'da nefretle karşılandığını söyledi ve sürekli kadınların 'memeleri ve sutyenleri' hakkında konuşulmasına tepki gösterdi ve şunları söyleyerek üzerindekileri çıkardı: "Cildimize hava aldırdığımız için sapkın olduğumuzu söyleyen halbuki tek sorunları bir taraflarıyla olan ahlak bekçilerine meydan okumalıyız!"

ÇEVRE BAKANI DA CANLI YAYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot ise aynı radyo kanalında, lobilerin iktidardaki varlığını ve küresel ısınmayla mücadele için alınması gereken önlemler konusunda yetersiz kalındığını sebep göstererek görevini bıraktığını açıklamıştı.