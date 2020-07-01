Fransız karargahı halk kütüphanesi oldu
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Fransız karargahı halk kütüphanesi oldu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fransızların işgal döneminde karargah olarak kullandığı tarihi bina kütüphaneye dönüştürüldü.

01.07.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:05

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Fransızların işgal döneminde karargah olarak kullandığı tarihi bina kütüphaneye dönüştürüldü.

İşgal döneminde Fransızlar tarafından karargah, daha sonra da Kaymakamlık ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan tarihi binanın kütüphaneye dönüştürülmesine yönelik çalışma tamamlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Kültür ve Turizm Bakanlığına devri yapılan bina, kütüphane olarak hizmet vermeye başladı.

Kütüphanede 21 bin 502 yetişkin, 7 bin 380 de çocuk kitabı yer alıyor.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki mevcut kütüphanenin yetersiz kalması nedeniyle karargah binasının da aynı hizmet için düzenlendiğini söyledi.

Kütüphanede yabancı dil kitaplarının sergisi için ayrı bir oda ayrıldığını dile getiren Karamehmetoğlu, ayrıca belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından çay ve kahve ikramlarının da yapılacağını aktardı.

"Gençlerimiz bu binada kendilerine yepyeni bir gelecek kuracak"

Kütüphanenin açılmasıyla ilgili yazılı açıklama yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da 1933 yılından bu yana yönetim binası olarak kullanılan yapının artık kütüphane olarak kente hizmet vereceğini belirtti.

Yayman, Kültür ve Turizm Bakanlığının 178 milyon 176 lira ayırdığı kaynakla binanın yenilendiğini bildirerek, "Bu tarihi bina bize hem geçmişte yaşadığımız işgal acılarını unutturmayacak hem de gençlerimiz bu binada kendilerine yepyeni bir gelecek kuracaktır. Binanın kütüphane olarak şehrimize yeniden kazandırılması çok anlamlı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Fransız karargahı halk kütüphanesi oldu

Kaynak: AA

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