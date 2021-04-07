Fransız gezginler Lüleburgaz'a hayran kaldı
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Fransız gezginler Lüleburgaz'a hayran kaldı

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Fransız gezginler Lüleburgaz'a hayran kaldı

Gezginlerin kervansarayı olarak nitelendirilen Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi'nde (LYMBA) 2 gün konaklayan Fransız gezgin çift Pantxika Goyhetche ile Frederic Lollit, Lüleburgaz'a ve akademiye hayran kaldı.

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Dünyanın sayılı tesislerinden biri olan ve sadece geçen yıl yaklaşık 150 yerli ve yabancı bisikletli turistin tamamen ücretsiz bir şekilde konakladığı LYMBA'nın dünyanın pek çok noktasında olması gerektiğini söyleyen çift, "Burası gezginleri ağırlayan bir saray gibi" dedi.

Kurulduğu 2017 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından binden fazla bisiklet tutkunu gezgini ağırlayan LYMBA'nın son misafirleri Fransız çift Frederic Lollit ile Pantxika Goyhetche oldu. Bisikletleriyle 5 Eylül tarihinde Fransa'dan dünya turuna çıkan çift, dünyanın çevresini tamamen dolaştıktan sonra turunu tamamlayacak. Bu sırada geçtiğimiz hafta Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan bisiklet tutkunu çiftin durağı LYMBA oldu.

"Böylesine tesis Fransa'da mümkün değil"

Ülkesi Fransa'da LYMBA tarzı bir tesis olmadığını kaydeden Fransız gezginler, Fransa'da LYMBA gibi tesis olsa bile ücretsiz olmasının mümkün olmadığını kaydetti. Gezgin çift, "Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi çok güzel bir fikir olmuş. Buna diğer akademiler de dahil. İnsanların sosyalleşmesi ve bir araya gelmesi, çocukların bisiklet sürebilmesi ve öğrenebilmesi çok güzel bir tecrübe sağlıyor burası. Aynı zamanda gezginleri ağırlayan kısmından bahsetmek gerekirse de bir saray gibi açıkçası. Özellikle de ücretsiz olması çok güzel bir durum. Böylesine bir tesisin ücretsiz olması Fransa'da mümkün değil. Biz sanırım bu işi sizden öğrenmeliyiz" diye konuştu.

"Lüleburgaz insanı boğmuyor"

Sınırlar açık olduğu sürece dünyanın tamamını gezmek istediklerini belirten Frederic Lollit Lüleburgaz'ı diğer gezginlerden duyduklarını söyledi. Lüleburgaz'a hayran kaldıklarını söyleyen Lollit, "Burayı hem merak ettik hem de böyle bir konaklamaya ihtiyacımız vardı.Burası insanı öncelikle boğmuyor. Fransa'nın kentleri gibi değil. Devasa yapılarla boğmuyor. Kentteki insanlar bizim dilimizi konuşamıyor, biz buradaki insanların dilini konuşamıyoruz ama gerçekten insanların yardımseverliği ve bize olan olumlu bakışlarını hissedebiliyoruz. Bunu yaşıyoruz da. Şehir merkezi de çok açık. İnsanların burada yürüyüş yapmaları, vakit geçirmeleri çok güzel. Kapalı olmayan, havadar bir şehir merkezine sahip olunması çok güzel. Bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

İlk 90 günün 45 gününde konaklama oldu

Öte yandan Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi, 2021 yılının ilk 90 gününün 45 gününde yabancı bisiklet tutkunlarının konaklamasına imkan sağladı. Tesiste tamamen ücretsiz bir şekilde konaklayabilen yerli ve yabancı gezginler yine ücretsiz bir şekilde banyo, tuvalet, mutfak ve çamaşır yıkama gibi imkanlardan rahatlıkla faydalanabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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