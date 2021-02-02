Fransız Gerflor, Yaktaş İnşaat'ı satın aldı
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Fransız Gerflor, Yaktaş İnşaat'ı satın aldı

02.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:50
Fransız Gerflor, Yaktaş İnşaat'ı satın aldı

Zemin kaplamada dünyanın en önemli üreticilerinden olan Fransız Gerflor, Türk şirketi Yaktaş İnşaat'ı satın aldığını açıkladı.

Zemin kaplamada dünyanın en önemli üreticilerinden olan Fransız Gerflor, Türk şirketi Yaktaş İnşaat'ı satın aldığını açıkladı.

Vinil zemin kaplamada dünyanın en büyük firmalarından biri olan, 100'den fazla ülkede faaliyetlerine devam eden Fransız Gerflor, Türk şirketi Yaktaş'ı satın aldı.

Fransız şirketin tek kontrol sahibi olacağı Yaktaş ise Gerflor ile 20 yılı aşan bir iş birliğine sahip. Gerflor çatısı altında Taralay, Taraflex, Mipolam, DLW, Connor Sport, Sport Court, SPM, Romus, Gradus markaları da yer alıyor.

CHAMMAS: TÜRKİYE PAZARINA DAHA CAZİP ÜRÜN VE SERVİS SEÇENEKLERİ SUNACAĞIZ

 İmzaların ardından açıklamada bulunan Gerflor SAS CEO'su Bertrand Chammas şunları söyledi:

"Bu anlaşma ile denizaşırı faaliyetlerimizi bir adım daha öteye taşımış ve Gerflor'un daha iyiye evrilmesi için yeni bir fırsat yakalamış olduk. Uzun bir geçmişe sahip, firmamıza bağlılığını ispat etmiş olan distribütörümüz ve deneyimli ekibinin grubumuza katılmasından son derece memnunuz. Önceliğimiz, önümüzdeki aylarda Türk firmasının bütün olarak Gerflor portföyünde gelişimine devam etmesini sağlamak ve daha fazla yerel yatırım fırsatlarını değerlendirmek olacaktır. Yatırımlarımız ve dönüşüme yönelik girişimlerimizle Türkiye pazarına daha cazip ürün ve servis seçenekleri sunacağımızdan eminiz."

YAKUT: TÜRKİYE PAZARI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

 1995 yılında Yaktaş'ı kuran ve şu an Gerflor Türkiye'nin Başkanı ve hissedarı olan Artuk Yakut ise "2000 yılında, Gerflor'un tek yetkili Türkiye distribütörü olmuştuk. O günde dahi, bugüne geleceğimizden hiçbir şüphem yoktu ve bu anlaşma bunun kanıtıdır. Gerflor için güzel, Türkiye pazarı için büyük bir adım" dedi.

FRANSIZ GERFLOR HAKKINDA

1937 yılında Fransa'nın Lyon kentinde kurulan Gerflor, aynı yıl ilk homojen vinil zemin markası Mipolam'ı üretti. 1948'de havacılık için ilk özel zemin olan Batiflex'i üreten firma, 1947'de spor için Taraflex serisini hayata geçirdi. Dünyaca ünlü spor müsabakaları ve olimpiyatlarına damga vuran Gerflor, 2006 yılında Axa Private Equity'e 310 milyon euroya satıldı. Ardından şirket, 2011'de İngiliz Intermediate Capital Group adlı fona devredildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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