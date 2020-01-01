Fransız genç bahçesinde havai fişek yakarken öldü

01.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:20

Fransa'nın Haguenau kentinde 27 yaşındaki genç, havai fişek yakarken hayatını kaybetti.



Fransa'nın Almanya sınırında bulunan Haguenau kentinde 27 yaşındaki bir Fransız genci yılbaşı kutlaması sırasında hayatını kaybetti. Bahçesinde havai fişek yakmaya çalışan gencin fişeğin patlaması sonucu öldüğü öğrenildi.



Öte yandan, yaklaşık 50 metre yüksekliğe çıkan havai fişekler aynı gece Strasbourg kentindeki eylemlerde 11 kişinin de yaralanmasına neden oldu. - STRASBOURG

Kaynak: İHA