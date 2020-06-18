Fransız gemisine taciz iddiasına "yakıt ikmalli" yalanlama
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Fransız gemisine taciz iddiasına "yakıt ikmalli" yalanlama

Üst düzey bir Türk askeri yetkili, "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu, NATO görevindeki Fransız gemisine talebi üzerine Türk Donanması tarafından yakıt ikmali dahi yapıldığını belirtti.

Fransız gemisine taciz iddiasına
18.06.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:01

Üst düzey bir Türk askeri yetkili, "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu, NATO görevindeki Fransız gemisine talebi üzerine Türk Donanması tarafından yakıt ikmali dahi yapıldığını belirtti. Söz konusu Fransız askeri gemisinin NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde süratle manevra yaptığına dikkati çeken Türk askeri yetkililer, konunun NATO askeri makamlarıyla da paylaşıldığını bildirdi.

Yabancı basında yer alan bir haberde Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisine ait "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiası yer almıştı. Söz konusu iddialara ilişkin konuşan üst düzey bir Türk askeri yetkili, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ittifakın komuta ve kuvvet yapısına 70 yıldır önemli katkıda bulunduğuna dikkati çeken askeri yetkili, şunları söyledi:

"Türk Silahı Kuvvetleri, tehlikeli hareketin, tacizin, dostane faaliyetlerin, iş birliğinin, dayanışmanın ve koordinasyonun ayırdını yapacak tecrübeye sahiptir. Ayrıca müttefikler arasında sahada herhangi bir sorun yaşanması durumunda uygulanacak koordinasyon, iş birliği, karşılıklı çalışabilirlik prensip ve usullerine de hakimdir. Arazideki müttefik unsurları arasında bugüne kadar olduğu gibi, kolaylıkla ve NATO usulleri doğru şekilde uygulandığı takdirde halledilebilecek basit bir koordinasyon sorununun basında gündeme getirilmesi, ittifakın dayanışma, iş birliği ve koordinasyon ilkeleri ve müttefiklik ruhu ile bağdaşmamaktadır."

"Söz konusu itham yersiz ve maksatlı"

Ortaya atılan iddiayı tamamen yalanlayacak bir gelişmeyi de dile getiren askeri yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Taciz edildiği iddia edilen Fransız harp gemisine iddia edilen olay öncesinde tarafımızdan yakıt ikmali yapıldığı da dikkate alınırsa, ithamın ne kadar yersiz ve maksatlı olduğu açıktır. Ayrıca anılan olay esnasında Fransız harp gemisinin seyir emniyetini tehlikeye atacak, NATO usullerini ve denizde emniyet kurallarını ihlal edecek şekilde yüksek süratli ve tehlikeli manevra yapmış olmasından söz edilmemesi de manidardır. Fransız gemisi bu yakın ve tehlikeli manevrayı yaparken ilave seyir güvenliği için Türk harp gemisi tarafından atış kontrol radarı üzerindeki kamera ile gözetlenmiş, ancak hiçbir surette radar ile izleme yapılmamıştır."

"Fransız gemisi hiçbir muhabere irtibatı kurmadı"

"20 deniz mili sürat ile deniz emniyetini tehlikeye atacak şekilde bir müttefik harp gemisine yaklaşmak usullere ne kadar uyar" diyen askeri yetkili, şöyle devam etti:

"Ayrıca Fransız gemisinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı için Orta Akdeniz'de bulunduğu sürece Türk gemileri ile sürekli muhabere irtibatı olmasına rağmen olay esnasında Fransız gemisi tarafından gemimizle hiçbir muhabere irtibatı kurulmamıştır. Konu NATO askeri makamları ile de paylaşılmıştır. Müttefikimizden beklentimiz, varsa bu tür sorunların mevcut usuller ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhu içerisinde, koordinasyon ve diyalog ile çözümlenmesidir. Türkiye, her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş ve yerine getirmektedir. Gemide ve karargahtaki kayıtlar incelenmiştir. NATO makamları ile de belgeler ve kayıtlar paylaşılmaktadır. Gerektiğinde elimizdeki tüm detaylı verileri de paylaşmaya hazırız. Kasıtlı bir davranışta bulundular, üzüntü verici. Olayın bu şekilde dostluk ve müttefiklik ruhuna aykırı bir şekilde gelişmesi, bu aşamaya gelmesi bizi üzmüştür. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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