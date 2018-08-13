Fransız Gelin Gözünü Hastanede Açtı

FRANSA'dan eşi ve çocuklarıyla birlikte bir süre önce Trabzon'a tatile giden Lidya Udan Orhan, kentin en işlek caddesi Kunduracılar'da çocukları ve eşinin akrabaları ile birlikte yürürken ölümden döndü. 36 yaşındaki Udan Orhan'ın kafasına, cadde üzerindeki tarihi bir binanın balkonundan kopan mermer parçası düştü.

Olay sonrası bayılan genç kadın Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, eşi Gürkan Orhan ve kayınpederi Yaşar Orhan hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı.

BAYRAMDAN SONRA DÖNECEKLER

Oğlu ve gelininin 18 Temmuz'da iki torunu ile birlikte Fransa'dan Trabzon'a tatile geldiğini belirten Yaşar Orhan, "Kızı ve oğlu ile birlikte 5-6 kişiyle Kunduracılar Caddesi'nde yürürken yukarıdan bir binanın balkonundan mermer parçası düşmüş. Başında 3-4 yerde yarılma var. Şuanda bilinci açık. MR'ı çekilecek. Oğlumda birlikte izine gelmişlerdi. Kurban Bayramı'ndan sonra döneceklerdi" dedi.