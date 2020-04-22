Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü: Libya'da dengeleri değiştirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü: Libya'da dengeleri değiştirdi - Haber
Birleşmiş Milletler, Le Monde, Türkiye, Libya, Dünya

Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü: Libya'da dengeleri değiştirdi

Fransa'nın etkin medya organlarından Le Monde, Türkiye'nin Libya'da yeni nesil SİHA'larla BM nezdindeki meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) destekleyerek Hafter'e karşı üstünlük kurduğunu belirtti.

22.04.2020 10:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:23
Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü: Libya'da dengeleri değiştirdi

Fransa'nın etkin medya organlarından Le Monde, Türkiye'nin Libya'da yeni nesil SİHA'larla BM nezdindeki meşru hükümeti olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) destekleyerek Hafter'e karşı üstünlük kurduğunu belirtti. 

Fransa'nın prestijli gazetelerinden Le Monde'den yeni nesil mill SİHA'ların başarısına ilişkin Türkiye'ye övgüler yağdırdı.Fransız Le Monde gazetesi, Ankara'nın yeni nesil silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i zayıflattığını yazdı. Gazete, Hafter'e bağlı milislerin Nisan 2019'da başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırı sonrası güç dengesinin, Türkiye'nin katkısıyla, BM nezdinde tanınmış Ulusal Mübakat Hükümeti (UMH) lehine değiştiği ifade edildi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı Haber
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Asya ülkesi, koronavirüsten sonra bir salgına daha esir: Dang Humması Haber
Asya ülkesi, koronavirüsten sonra bir salgına daha esir: Dang Humması
Koronavirüs insanları eve kapatınca Netflix'in abone sayısı patladı Haber
Koronavirüs insanları eve kapatınca Netflix'in abone sayısı patladı
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı Haber
Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar yalanlandı
Böyle ceza görülmedi! Karantinadan kaçanlar perili evlere kilitleniyor Haber
Böyle ceza görülmedi! Karantinadan kaçanlar perili evlere kilitleniyor
Koronanın 30 farklı türü ortaya çıktı! 19'u daha önce hiç görülmedi Haber
Koronanın 30 farklı türü ortaya çıktı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Ceset kokusunu alan akbabalar New York semalarını işgal etti
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
ABD medyasından Türk SİHA'ları için övgü dolu sözler: Gökyüzünün hakimi
Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 20 Nisan itibariyle 640 bini aştı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Madagaskar'dan umut veren açıklama: Koronavirüsün ilacını bulduk, bugün piyasaya sürülecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Demet Akalın Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Anderson Talisca Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü: Libya'da dengeleri değiştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:05:22. #1.15#
title