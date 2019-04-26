Fransız Gazeteciden Macron'a: Kör Müsün Yoksa Sağır Mı, Halkın Öfkesini Neden Anlayamadın?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler krizine çözüm için düzenlenen "ulusal müzakere" toplantılarını basının karşısında değerlendirdi. Elysee Sarayı'ndaki basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Macron, halkın taleplerine gerekli karşılığı veremediğini itiraf etti.

Gazeteci Laurence Ferrari, Macron'a hitaben, "İki sene boyunca halkın öfkesini göremediniz. kör mü, sağır mıydınız? Yoksa tecrübe eksikliğinden mi kaynaklandı?" sorusunu yöneltti. Macron ise "Benim de eksikliklerim çok, kendimi geliştiriyorum ancak krizin tek sorumlusu ben değilim" şeklinde cevap verdi. Euronews.com'da Görüntüle