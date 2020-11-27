Fransız gazeteci Bonnet, İçişleri Bakanı Darmanin'i istikrarsızlığı ve polis şiddetini artırmakla suçladı
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Fransız gazeteci Bonnet, İçişleri Bakanı Darmanin'i istikrarsızlığı ve polis şiddetini artırmakla suçladı

27.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:17
Fransız gazeteci Bonnet, İçişleri Bakanı Darmanin'i istikrarsızlığı ve polis şiddetini artırmakla suçladı

Fransız gazeteci François Bonnet, İçişleri Bakanı Gerald Darman'in, polisle "kamu düzenini sağlama" stratejisinin ülkede istikrarsızlığı ve polis şiddetini artırıp temel özgürlükleri kısıtladığını belirtti.

Fransız gazeteci François Bonnet, İçişleri Bakanı Gerald Darman'in, polisle "kamu düzenini sağlama" stratejisinin ülkede istikrarsızlığı ve polis şiddetini artırıp temel özgürlükleri kısıtladığını belirtti.

Bonnet, Fransız Mediapart internet sitesindeki "Bir bakanın kaybedilen onuru" başlıklı yazısında, Darmanin'in son günlerde polis şiddetine ilişkin yaklaşımını ele aldı.

Darmanin'in İçişleri Bakanı olarak polisi değil vatandaşları koruması gerektiğini ifade eden Bonnet, polisle "kamu düzenini sağlama" stratejisinin ülkede istikrarsızlığı ve polis şiddetini artırdığını, temel özgürlükleri kısıtladığını vurguladı.

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Bu anlamda Afrika kökenli gence uygulanan polis şiddetinin, son yıllardır artan ihlallerin özeti olduğuna dikkati çeken Bonnet, Darmanin'in bu genç için bir açıklama yapmadığı, sadece olaydan 5 gün sonra olaya karışan 4 polisi görevden uzaklaştırdığını belirtti.

Bonnet, söz konusu gencin polis tarafından darbedildiği ve ırkçı hakaretlere maruz kaldığını hatırlattı.

Birkaç ay önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Darmanin'in Emniyet Müdürlüğünde polis şiddetinden ve ırkçılıktan bahsedilemeyeceğini söylediğini ifade eden Bonnet, herkesin bildiği polis şiddetini inkar etmenin Fransa'yı ve değerlerini savunmak anlamına gelmediğini kaydetti.

Bonnet, Darmanin ve seleflerinin polis şiddetini inkar ederek emniyet teşkilatının bazıları aşırı sağcı sendikalar tarafından yönetilmesine izin verildiğini belirtti.

İçişleri Bakanının görevinin "vatandaşları terörize etmek" olmadığını vurgulayan Bonnet, insanların artık polisten korktuğunu ve Darmanin'in bu korkuyu tetikleyerek kamu düzenini bozduğunu aktardı.

Bonnet, Darmanin'in, tepkilere neden olan güvenlik yasa tasarısının 24. maddesiyle güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilmesini ve yayımlanmasını yasaklayarak ve gazetecilerin haklarını sınırlandırarak kamu düzenini sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Polis şiddetinin cezalandırılmamasına tepki gösteren Bonnet, Macron'un sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'da son günlerde polis şiddetinin yaşandığı olaylarda artış yaşanıyor.

21 Kasım'da Paris'in 17. bölgesinde Michel isimli genç müzik yapımcısı, stüdyosu "Black Gold"a girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmiş, ardından karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulmuştu.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Paris Savcılığı söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Olayın ülke gündemine taşınmasıyla İçişleri Bakanı Darmanin de polislerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirtmişti.

Fransız polisi, sığınmacılara ve gazetecilere de şiddet uyguladı

Paris'te 23 Kasım gecesi polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı alandan yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuş, o sırada görüntü alan basın mensuplarını da darbetmişti.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Ülkedeki birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi sığınmacılara desteklerini ifade ederek polis şiddetini kınamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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