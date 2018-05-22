Fransız Futbolcu Pogba, Kabe'ye Gitti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız yıldız Paul Pogba, umreye gitti. Kabe'den video paylaşan genç yıldız "Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum." dedi.
Manchester United'da forma giyen Pogba umreye gitti.
Sosyal paylaşım hesabı Instagram'dan Kabe'de çektiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Fransız oyuncu, "Sadece buraya gelenler, neler hissettiğimi anlayabilir. Burayı görmediyseniz, bir gün mutlaka gelin. Harika bir yer. Duygularımı sizlere anlatamıyorum. İnşallah, buraya gelirsiniz." diye konuştu.
VİDEO 3,4 MİLYON İZLENDİ
Pogba'nın paylaşımı, hayranları tarafından 3,4 milyon kez izlenirken, videoya 37 bin yorum yapıldı.Fransa Milli Takımı'nda 51 kez forma giyen Pogba, geçen sezon Manchester United formasıyla 27 lig maçında 6 gol attı.
YORUMLAR (7)
-
ANITKABİRE BEKLERİZCevap Yaz Yayından KaldırERGÜN: Odun anlamazsın sen . sana biz ataist desek daha iyi.Yayından Kaldır
-
Bur musnesin korkma orasana nasip olmazCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allah Kabul etsinCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
Futbolcunun efendisi işte böyle olur,,ayrıca muhtaçlara gariplerede inşallah yardım eder.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır