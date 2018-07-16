Fransız Futbolcu Kante'nin Finalde Hasta Olduğu Ortaya Çıktı

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupasında başarılı bir performans sergileyen N'Golo Kante'nin final mücadelesinin 55. dakikasında oyundan alınması futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı.

MİDESİNİ ÜŞÜTMÜŞ

Le Parisien'da yer alan habere göre oyundan çıktığı dakikaya kadar etkisiz bir görüntü çizen ve aynı zamanda sarı kartla oynayan Kante'nin halk arasında "mide üşütmesi" olarak bilinen 'gastroenterit' rahatsızlığı bulunduğu ve bu nedenle teknik direktör Deschamps tarafından oyundan alındığı kaydedildi.