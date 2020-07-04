Fransız fırkateyni GKRY açıklarında görüldü
Fransa'ya ait bir savaş gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf açıklarında görüldüğü ifade edildi.
04.07.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:01
Fransa'ya ait bir savaş gemisinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Baf açıklarında görüldüğü ifade edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) medyası, Fransa'ya ait "Aconit" adlı Fransız fırkateyninin Baf ilçesi açıklarında görüldüğünü belirtti. Fırkateynin, Rum makamlardan ilgili tüm izinleri aldığı ifade edildi. Fransız fırkateyninin bölgede rutin eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği öne sürüldü. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA