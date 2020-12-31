Fransız fırıncı 18 yaşını dolduracak Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi yapacak
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Fransız fırıncı 18 yaşını dolduracak Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi yapacak

31.12.2020 00:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:50
Fransız fırıncı 18 yaşını dolduracak Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi yapacak

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde bir fırıncı, Gine asıllı çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi yapmaya karar verdi.

Fransa'nın doğusundaki Besançon kentinde bir fırıncı, Gine asıllı çırağının sınır dışı edilmemesi için açlık grevi yapmaya karar verdi.

RFI'nın haberine göre, Besançon'da 24 yıldır fırıncılık yapan Stéphane Ravacley, yanında bir buçuk yıldır çırak olarak Gine asıllı bir genci çalıştırıyor.

Ravacley, Suriye ve İtalya üzerinden Fransa'ya gelen yardımcısının yaşı küçük olduğu için ülkeye kabul edildiğini ve kendisine iş bulunduğunu belirtti.

Ancak 2 Ocak'tan itibaren 18 yaşını dolduracak çırağının sınır dışı edilmesinin söz konusu olduğunu aktaran Ravacley, yaşı küçüklerin önce ülkeye kabul edilip sonra buradan gönderilmesini anlamadığını söyledi.

Fırıncı, mesleği öğretmek için genç çırak bulmakta zorlandığını aktararak, iyi iş yapan Gineli çırağının sınır dışı edilmemesi için imza kampanyası başlattığını ve açlık grevine gitme kararı aldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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