Fransız entelektüellerden Savunma Bakanına "korkak" eleştirisi

Fransız entelektüeller siyaset bilimci François Burgat ve güvenlik uzmanı gazeteci Jean-Dominique Merchet, "Teröristler korkakların silahını kullanıyor." diyen Fransız Savunma Bakanı Florence Parly'e, "Fransa'nın havadan attığı bombalar ne oluyor?" eleştirisinde bulundu.

Bakan Parly, son bir haftada Mali'deki saldırılarda 5 Fransız askerinin öldürülmesine ilişkin Le Parisien gazetesine verdiği röportajda, "Teröristler, Fransız askeri ya da sivil araçlarının geçtiği sırada patlattıkları, çöl kumları veya yolları altına döşedikleri el yapımı bombalarla korkakların silahını kullanıyor." yorumunu yaptı.

Parly, Twitter'dan paylaştığı röportajda, ayrıca Fransız askerlerinin bölge ülkelerinin isteği üzerine Sahel'de bulunduğunu savundu.

Savunma Bakanının paylaşımına cevap veren gazeteci Merchet, "Sevgili Florence Parly dronla bomba atmanın el yapımı patlayıcı atmaktan daha az korkakça olduğunu mu düşünüyorsun. Savaş asla güzel değildir. Düşmanına hakaret etmen gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

Siyaset Bilimci Burgat ise Parly'nin paylaşımına "Düşmanlarımızın yer altına sakladıkları küçük bombalar mı korkakların silahı! Peki bizim gökten düşen büyük bombalarımız, onlar kimin silahı?" yorumunu yaptı.

Fransız Bakanın paylaşımına çok sayıda Twitter kullanıcısı da tepki göstererek, Fransa'nın Mali'deki askeri varlığının sorgulanması gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mali'nin Hombori ve Meneka bölgelerinde Barkhane Operasyonu çerçevesinde görev yapan Fransız askerlerine yönelik son bir haftada 2 ayrı bombalı saldırı düzenlenmiş, 5 asker öldürülmüştü.

Hombori'deki saldırıyı El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli kolu üstlenmişti.

Fransız medyası Meneka'daki saldırının da aynı grup tarafından üstlendiğini belirtiyor.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane Operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru