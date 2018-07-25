Fransız Ekibi Monaco, Vida İçin 30 Milyon Euro Teklif Etmeye Hazırlanıyor

Fransız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida için 30 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. Haberde Vida için Liverpool, Fulham ve West Ham'ın da devrede olduğu yazıldı.

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida'yla ilgili Fransız basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Ülkesiyle 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından bir anda transferin en çok konuşulan ismi hâline gelen Siyah Beyazlı futbolcuyla Monaco'nun ilgilendiği ortaya çıktı.

MONACO GİRİŞİMLERE BAŞLADI

L'équipe gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı habere göre Liverpool'un transferinden vazgeçtiği öğrenilen Vida'yla ilgili Fransız kulübü girişimlere başladı.

Haberde Fransız devinin Kara Kartal'ın talep ettiği 30 milyon euroluk bonservis ücretini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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YORUMLAR (11)

  • CO HART:
    Lan renkliler burasi Bjk sizin hayallerimiz bizim gerçeklerimiz fiko yapar siz bakarsiniz çürük elmalar kalite farkı bu
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  • ADANALI:
    fikret orman 30 derken dalga geçenler nerde acaba? Neden şaşırıyorsunuz. adam hırvat milli takımında dünya finali oynadı gol attı attırdı. değer 25 ten aşağı olmaz.ha derseniz beleşe aldılar o da fikret in başarısı. bedavaya bulun parlatın satın yeni taktik bu zorunuza gitmesin her takım bu kurala uymalı örnek alın her zaman ki gibi
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