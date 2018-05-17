Fransız Ekibi Monaco, Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euro Hazırladı
Fransız ekibi Monaco, Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.
Sezon başında Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya 13,5 milyon euroya transfer olan Cengiz Ünder, Çizme'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin kıskacına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre İngiltere Premier Lig takımı Arsenal ve Fransız temsilcisi Monaco, genç oyuncuya transfer teklifi yaptı.
MENAJERİ DE TEKLİFİ DOĞRULADI
Cengiz'in menajeri Fali Ramadani gelen teklifleri doğrularken, Arsenal'in bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Monaco da Cengiz Ünder için 35 milyon euroluk teklifte bulundu.
ROMA SATMAK İSTEMİYOR
İtalyan ekibi Roma'nın gelen teklifler sonrasında ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Roma Yönetimi, "Onu satmayacağız" açıklaması yapmıştı..
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TEKLIF IYIDE MONACO KIMMCevap Yaz Yayından Kaldır
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inşallah sonu Arda gibi olmaz . bençe taş yerinde ağır. birkaç yıl daha kalmalı. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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cengiz 150 milyon lenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yer yer 150 milyona kadar ciktigi da efsaneler arasinda :)))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Az bile değeri bence 55 milyon euroCevap Yaz 2 Yayından Kaldır