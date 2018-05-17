Fransız Ekibi Monaco, Cengiz Ünder İçin 35 Milyon Euro Hazırladı

Sezon başında Başakşehir'den İtalyan ekibi Roma'ya 13,5 milyon euroya transfer olan Cengiz Ünder, Çizme'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin kıskacına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre İngiltere Premier Lig takımı Arsenal ve Fransız temsilcisi Monaco, genç oyuncuya transfer teklifi yaptı.

MENAJERİ DE TEKLİFİ DOĞRULADI

Cengiz'in menajeri Fali Ramadani gelen teklifleri doğrularken, Arsenal'in bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Monaco da Cengiz Ünder için 35 milyon euroluk teklifte bulundu.

ROMA SATMAK İSTEMİYOR

İtalyan ekibi Roma'nın gelen teklifler sonrasında ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Roma Yönetimi, "Onu satmayacağız" açıklaması yapmıştı..