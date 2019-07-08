Fransız devletinin Paris'teki terör saldırılarının zanlısı Abdeslam'a tazminat ödediği ortaya çıktı

Fransız devletinin Paris'teki terör saldırılarının zanlısı Abdeslam'a tazminat ödediği ortaya çıktı

Fransız devletinin, Paris’teki terör saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam’a maddi tazminat ödediği ortaya çıktı.

Fransız devletinin Paris'teki terör saldırılarının zanlısı Abdeslam'a tazminat ödediği ortaya çıktı

Fransız devletinin, Paris'i kana bulayan terör saldırılarının hayatta kalan tek zanlısı Salah Abdeslam'a maddi tazminat ödediği ortaya çıktı.

Versailles İdari Mahkemesi, "cezaevindeki gözetim koşulları yasal olmadığı" gerekçesiyle devletin Abdeslam'a 500 euro maddi tazminat ödemesini kararlaştırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et