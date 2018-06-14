Fransız Devi Paris Saint-Germain, Eski Galatasaraylı Alex Telles'i İstiyor
Fransız devi Paris Saint-Germain, daha önce Galatasaray forması da giyen Portolu Alex Telles'in transferi için harekete geçti.
Portekiz Ligi ekiplerinden Porto ile başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı sol bek Alex Telles, dev kulüplerin transfer listesine girmeye devam ediyor.
Fransız basınında yer alan haberlere göre geride bıraktığımız sezon çıktığı 45 maçta 24 gol üzerinde direkt etki eden Brezilyalı futbolcu, Paris Saint-Germain'in hedefinde.
Layvin Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren PSG yönetiminin, 25 yaşındaki Telles için ısrarcı olduğu ifade edildi.
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