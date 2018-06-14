Fransız Devi Paris Saint-Germain, Eski Galatasaraylı Alex Telles'i İstiyor

Portekiz Ligi ekiplerinden Porto ile başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı sol bek Alex Telles, dev kulüplerin transfer listesine girmeye devam ediyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre geride bıraktığımız sezon çıktığı 45 maçta 24 gol üzerinde direkt etki eden Brezilyalı futbolcu, Paris Saint-Germain'in hedefinde.

Layvin Kurzawa'nın takımdan gitmesine onay veren PSG yönetiminin, 25 yaşındaki Telles için ısrarcı olduğu ifade edildi.