Fransız derneklerden hükümete göç politikasını değiştirme çağrısı

Fransa'da göçmenlere yönelik çalışmalar yapan dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, Manş Denizi'nde 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından hükümete göç politikasını değiştirme çağrısında bulundu.

Kamu yayıncısı France Info, aralarında Uluslararası Af Örgütü Fransa Şubesi, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve Utopia 56'nın bulunduğu çok sayıda dernek ve sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa yazdığı mektubu yayımladı.

Mektupta, Fransız ve İngiliz yetkililerinin insan kaçakçılarını suçladığını ancak Manş Denizi'nde yaşanan olayın Fransız-İngiliz kıyılarının tamamında uygulanan "acımasız ve etkisiz" politikanın sonucu olduğu dile getirildi.

Mektupta, 1999'da bu yana 400'den fazla kişinin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybettiği aktarıldı.

Manş Denizi'nde göçmenler hayatını kaybetmeden önce birçok kişinin düzensiz göçmenlerin maruz kaldığı kötü muameleye tepki göstermek için açlık grevi yaptığı ifade edilen mektupta, bu kişilerin grevinin, yetkililerin eylemlerinde değişiklik yapmasına neden olmadığını kaydedildi.

Mektupta, ekim başında düzensiz göçmenlerin Calais kentinde barınması için bir merkez açılması ve polisin göçmenleri, kampları dağıtmadan 45 dakika önce uyarmasına yönelik alınan kararlar "küçük adım" olarak nitelendirildi.

Ancak hükümetin daha sonra bu kararından vazgeçtiği ifade edilen mektupta, Calais'de valilik kararıyla göçmenlere gıda yardımı yapılan yerlerin sınırlandırıldığı aktarıldı.

Fransa'nın göç politikasını değiştirmesi gerektiğinin altı çizilen mektupta, Fransa'nın göçmenlere yönelik kötü muameleyi durdurması, onlara barınacak yer sunması ve ülkede iltica başvurusunda bulunmalarına izin vermesi ve İngiltere'yle yasal yollarla geçiş için müzakere etmesi gerektiği belirtildi.

Mektupta, hükümetin sınırların gözetimi için milyonlarca avro harcamak yerine göçmenlere gelecek kurmaları için imkan sunması gerektiği kaydedilerek hükümetin bunu yapmaması halinde gelecekte yaşanacak olası "dramlarda" suça ortak olacağı uyarısında bulunuldu.

Fransa ile İngiltere arasındaki "göç krizi"

Manş Denizi'nde 27 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan göç krizi, Fransa ile İngiltere arasında gerginliğe neden oldu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, göç sorununda İngiltere'ye "sorumluluklarını üstlenme" çağrısında bulunarak "İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldı ama dünyadan ayrılmadı. İngiltere'nin iltica talebinde bulunan göçmenlere girişi sağlaması gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un kendisine yazdığı mektubu Twitter'dan paylaşmasına tepki göstererek İngiltere'yi, düzensiz göç konusunu ciddiyetle ele almamakla suçlamıştı.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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