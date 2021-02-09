Fransız çiftçilerden "yüksek fiyattan satış" protestosu
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Fransız çiftçilerden "yüksek fiyattan satış" protestosu

09.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:49
Fransız çiftçilerden

Fransa'daki çiftçiler, ülkenin uluslararası market zinciri Carrefour'u, şirketin kendilerinden düşük fiyata aldığı ürünleri yüksek fiyatlarla halka sattığı iddiasıyla protesto etti.

Fransa'daki çiftçiler, ülkenin uluslararası market zinciri Carrefour'u, şirketin kendilerinden düşük fiyata aldığı ürünleri yüksek fiyatlarla halka sattığı iddiasıyla protesto etti.

Anger kentindeki Carrefour mağazasının önünde toplanan çiftçiler, kendilerine zarar veren Carrefour'un düşük fiyata satın alma politikasına tepki göstererek "adil ücret" çağrısında bulundu.

Gösterilerine devam eden çiftçiler mağazanın iç ve dışına saman ve gazete parçaları attı.

Bazı çiftçilerin de protestoya traktör ve tarım makineleriyle katılarak mağazaya saman fırlatması dikkati çekti.

Öte yandan, ocakta Kanadalı gıda şirketi Alimentation Couche-Tard, Fransa'nın uluslararası market zinciri Carrefour'u 20 milyar dolara satın almak için teklif vermişti. Fakat Fransa hükümetinin söz konusu satışa karşı çıkmasından sonra Carrefour devralma teklifini reddetmişti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, satışa karşı çıkarak, "Gıda güvenliği pazarlık konusu olamaz. Pandemi durumunda bile tedarik zincirlerinin risk altında olmayacağını garanti etmek istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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