Fransız çift plastiğe alternatif çavdar samanından pipet üretiyor

08.08.2019 21:13

Fransa'nın Plomelin kenti yakınlarındaki bir çiftlikte Yves ve Gaelle Debroc çifti, doğada yok olabilen, yeniden kullanılabilen, sıcağa ve soğuğa dayanıklı doğal pipetler yapıyor. Çift ilk hasatlarında bir milyon "doğal pipet" üretti.

Yarım dönümlük tarlada, plastiğe alternatif olarak çavdar samanından ürettikleri pipetler tamamen organik ve el yapımı. Euronews.com'da Görüntüle