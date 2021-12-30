Fransız belediye başkanından "şehir parkındaki obur alageyikleri beslemeyin" uyarısı

Fransa'nın kuzeyindeki Verberie kentinde Belediye Başkanı Michel Arnould, kent halkından, çok yemek yedikleri için şişmanlayan "obur" alageyikleri beslememelerini istedi.

Oise iline bağlı Verberie kentindeki Chateau d'Aramont şehir parkında 2008'den bu yana yaşayan 6 alageyikten erkek olanının toynaklarına, 28 Aralık Salı günü, aşırı kilolarının yol açtığı rahatsızlıktan ötürü acil müdahale edildi.

Doğaları gereği obur olan alageyikler, park ziyaretçilerinin verdiği yiyecekleri reddetmeyince sürüdeki erkek alageyik aşırı kilo alıp gezmeyi bıraktı.

Gezerken doğal olarak törpülenen toynakları aşırı uzayınca bacaklarında ödem oluşan alageyik topallamaya başladı.

Park yönetimi, alageyiğin tırnaklarının kesilmesi ve ödemin tedavi edilmesi için başka bir kentten veteriner çağırmak zorunda kaldı.

Belediye Başkanı Arnould, kentin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müdahale için uyutulması 2 saat süren alageyiğin aşırı "açgözlü" olduğunu, yemek söz konusuysa dişi alageyikleri dışladığını belirtti.

Arnould, kent sakinlerinden ve park ziyaretçilerinden obur alageyiklere yiyecek vermemelerini istedi.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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