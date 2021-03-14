Fransız Belediye Başkanı Estrosi'den 'Sputnik V' çağrısı: İzin verin alayım
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Fransız Belediye Başkanı Estrosi'den 'Sputnik V' çağrısı: İzin verin alayım

14.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:23
Fransız Belediye Başkanı Estrosi'den 'Sputnik V' çağrısı: İzin verin alayım

Fransa'nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını temin etmek için yetkililerden izin istedi.

Fransa'nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını temin etmek için yetkililerden izin istedi.

Fransa'nın Nice kenti Belediye Başkanı Christian Estrosi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sputnik V aşısını temin etmek için kendisine izin verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Estrosi, "Nice'e dünya çapında 48'den fazla ülkede kullanılan Rus aşısı olan on binlerce doz Sputnik V'yi hızlı bir şekilde temin edebilirim. Sağlık yetkililerinden bana izin vermelerini istiyorum" dedi.


Fransız Belediye Başkanı Estrosi'den 'Sputnik V' çağrısı: İzin verin alayım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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