Fransız Başkonsolosluğu'ndaki kafenin kapatılması; işletme sahibi suç duyurusunda bulundu

İSTİKLAL Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu ile Fransız Kültür Merkezi içindeki kafeyi 6 yıldır işleten Servet Bayram, sözleşmesinin kanuna aykırı şekilde feshedildiği iddiasıyla 5 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bulunan Fransa Başkonsolosluğu ile Fransız Kültür Merkezi içinde yer alan kafenin 6 yıldır işletmeciliğini yapan Robela Turizm Organizasyon ve İşletmecilik Lt. Şti. Servet Bayram, kira sözleşmesinin tek taraflı olarak kanuna aykırı bir şekilde feshedildiği iddiasıyla Fransa Türkiye Büyükelçisi Herve Magro ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin "Konut dokunulmazlığını ihlal", "İş ve çalışma hürriyetini ihlal", "Hakkı olmayan yere tecavüz", "Görevi kötüye kullanma", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "Ticari sır niteliğindeki belgelerin açıklanması" ve "İhkak-ı hak" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

BÜYÜKELÇİLİĞİN GÜVENLİĞİ GEREKÇESİYLE KAPATILDIĞI ANLATILDI

"TESPİT TUTANAĞINI İMZALAYAN ŞÜPHELİLER SUÇ İŞLEMİŞLERDİR"

"BAŞKONSOLOS GİRİŞİMİZİ ENGELLEDİ"

"FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİNE KARŞI AÇMIŞ OLDUĞUMUZ TAZMİNAT DAVASI DA DEVAM EDİYOR"

"AĞUSTOS AYINDAN BERİ KENDİ İŞLETMEMİZE GİREMİYORUZ"