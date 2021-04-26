Fransız basınından, Lyon maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü
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Fransız basınından, Lyon maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü

Fransız basınından, Lyon maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, lig maçında Olympique Lyon'a karşı attığı 2 golün ardından Fransız basınından övgü aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, lig maçında Olympique Lyon'a karşı attığı 2 golün ardından Fransız basınından övgü aldı.

Spor gazetesi L'Equipe'in "2-0 geriye düşen Lille, Yılmaz'ın sayesinde Lyon'u yendi ve Ligue 1'in liderliğini yeniden aldı" başlığıyla verdiği haberde, Lille'in özellikle 2 gol atan Burak Yılmaz'ın sayesinde rakibini mağlup ettiği vurgulandı.

Haberde, "Kral" olarak nitelendirilen Burak Yılmaz'ın bu sezon çok iyi performans sergilediğini ve dünkü maçta harika oynadığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın bu sezon 14 gol kaydettiği aktarılan haberde, Burak Yılmaz'ın Lille'e katkılarının istatistiklerin ötesinde olduğu, dünkü maçta sol dizinde ağrı hissetmesine rağmen mücadele ettiğinin altı çizildi.

Foot Mercato da Lille'in Lyon'u yendiği maçı okuyucularına "Herkes kahraman Burak Yılmaz'ın önünde eğiliyor." başlığıyla duyurdu.

Le Figaro gazetesinin haberinde, Burak Yılmaz'ın Lille'in tartışmasız güçlü oyuncusu ve gerçek kahramanı olduğu belirtildi.

Haberde, milli futbolcunun dünkü karşılaşmada Lyon'un "cellatı" olduğu kaydedildi.

20 Minutes gazetesinin "Kral Burak Yılmaz Lyon'da Lille'in sezon sonunun kaderini nasıl değiştirdi?" başlıklı haberinde de Burak Yılmaz'ın 2 gol ile Lille'in "zaferinin adamı" olduğu belirtildi.

Burak Yılmaz'ın Ligue 1'in "en şiddetli" forvetlerin arasında yer aldığı ifade edilen haberde, milli futbolcunun dünkü maçta ilk yarı sona ermeden frikikten attığı golle takımına galibiyetin mümkün olduğunu inandırdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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