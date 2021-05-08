Fransız basınından Lens maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü
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Fransız basınından Lens maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü

Fransız basınından Lens maçında 2 gol atan Burak Yılmaz'a övgü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Fransız basını, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gollerin ardından milli futbolcunun, takımının başarısında önemli rol oynadığını vurguladı.

Fransız basını, Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gollerin ardından milli futbolcunun, takımının başarısında önemli rol oynadığını vurguladı.

Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille, Yılmaz'ın 2 golüyle Lens'i yendi ve liderliğini korudu" başlıklı haberinde Burak Yılmaz'ın maçta yıldızlaştığı vurgulandı.

Haberde, Burak Yılmaz'ın maçın adamı ve Lille takımının başarısının temel aktörü olduğunun altı çizildi.

France Football dergisi, "Burak Yılmaz Lens'i nakavt etti, Lille'in şampiyonluğuna 2 maç kaldı" başlığını kullandı.

Haberde, bu karşılaşmanın bir sezona damga vurduğu ve bir şampiyonluğun tarihini yazdığı kaydedilerek, Burak Yılmaz'ın bu maçta ön plana çıktığı vurgulandı.

"Elbette Burak Yılmaz, Lyon maçında ve daha genel olarak Ligue 1'de başladığından bu yana zihinlere damga vurdu. Elbette Lille Türk milli futbolcusu olmadan buraya gelemezdi." değerlendirmesinde bulunulan haberde, Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile karşılaştırılırken, Burak'ın sakatlığı nedeniyle neredeyse iki ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Mbappe'den daha fazla gol attığı belirtildi.

Haberde, "Kim sezonun gidişatını Kral'dan daha fazla değiştirebildiğini iddia edebilir?" sorusu yöneltildi.

Lille'in Olympique Lyon karşısında şampiyonluğu kaybettiğine inanıldığı anda Burak Yılmaz'ın attığı gollerle oyunu tersine çevirdiği vurgulandı.

RMC Sports kanalının internet sitesindeki haberinde, "Şampiyonluğa yakın olan Lille, 2 gol atan Burak Yılmaz'a teşekkür edebilir." yorumu yapıldı.

Ülkenin en önemli gazetelerinden Le Figaro'nun haberinde de Burak Yılmaz'ın Lille takımının son yıllarda transfer ettiği en iyi futbolcu olduğu belirtilerek, "Lille onun sayesinde Fransa şampiyonluğuna doğru ilerliyor." ifadesi kullanıldı.

Le Monde gazetesinin haberinde, "Dördüncü şampiyonluğa götüren bu trende lokomotifin adı Burak Yılmaz." değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Lille'in Nice, Lyon ve Lens'i Burak Yılmaz'ın golleriyle mağlup ettiği belirtildi. Lille'in Burak Yılmaz ile 2011'den bu yana ilk şampiyonluk kupasını müzesine götürmenin yolunda olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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