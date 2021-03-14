Fransız basınından, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerindeki soğukluğu fırsata çevirmeye çalıştığı iddiası
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Fransız basınından, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerindeki soğukluğu fırsata çevirmeye çalıştığı iddiası

14.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:44
Fransız basınından, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerindeki soğukluğu fırsata çevirmeye çalıştığı iddiası

Fransa hükümetinin, ABD'nin yeni yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirme kararının ardından, iki ülke ilişkilerindeki gerginliği kendi lehine kullanmak istediği ileri sürüldü.

Fransa hükümetinin, ABD'nin yeni yönetiminin Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçirme kararının ardından, iki ülke ilişkilerindeki gerginliği kendi lehine kullanmak istediği ileri sürüldü.

Fransız istihbarat bağlantılı internet sitesi "Intelligence Online" ile Challenges internet sitesinin haberlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mayıs ayında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı ziyarette, bu iki ülkeyle ekonomik diplomasiyi canlandırmayı hedefliyor.

Macron'un görev süresinin başından bu yana iki ülke liderleri arasında sıcak bir ilişki bulunmazken, Fransız Cumhurbaşkanı ile Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, çok kısa birer resmi ziyarette bulunmuştu.

ABD'nin silah satışını askıya alması Fransa'yı harekete geçirdi

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Riyad'a silah satışı ile Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona desteğini bir süreliğine askıya alma kararının ardından, Macron yönetimi, Körfez ülkelerine silah satmak için harekete geçti.

Paris yönetimi, ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak isteyen BAE'ye Fransız Rafale savaş uçağını satmak için büyük çaba sarf ediyor.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, şubat ayında Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı'na (IDEX) katılarak, bu ülkeye 6. ziyaretini yapmıştı.

Macron yönetimi, Suudi Arabistan'ın su kaynakları, atık yönetimi, inşaat ve nükleer enerji konusundaki projelerine de özel ilgi gösteriyor.

Haberde ayrıca Fransa'nın, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesinden karlı çıkmak isteyen tek ülke olmadığı, Rusya, bazı Asya ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin de bu fırsattan yararlanmak istediği değerlendirmesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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