Fransız Basınında Menbiç Muamması

Fansa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda YPG'li teröristlerin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri ile yaptığı görüşmenin ardından Fransız basınına yansıyan haberlerde Fransa ve ABD'nin Menbiç'e asker gönderebileceği ileri sürüldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un program dışı olarak dün Elysee Sarayı'nda YPG'li teröristlerin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaptığı görüşmenin ardından Fransız basınında konuyla ilgili haber karmaşası yaşanıyor. Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, Cumhurbaşkanı Macron'un kabul ettiği heyet içerisinde bulunan YPG temsilcisi Halit İsa'nın yaptığı basın toplantısındaki açıklamaları Fransız basınında yer aldı. Ama bazı basın organlarının internet sitelerinde birkaç kez haber değişimine gittikleri görüldü.

Fransa Menbiç'e asker gönderecek iddiası

Elysee Sarayı'nda kabul edilen SDG heyetine göre, Fransız askerleri Menbiç bölgesinde konuşlandırılabilir. Fransa'nın Suriye'deki Kürt müttefiklerini desteklemeye karar verdiğini yazan Le Figaro gazetesi, 20 Ocak'ta Türkiye'nin kuzeydoğusundaki bölücü güçlere karşı başlattığı temizlik operasyonundan bu yana uzun süre sessiz kaldıktan sonra Fransa ve ABD tarafının nihayet Türk ordusunun yaptığı operasyonlara karşı çıkma kararı aldıklarını yazdı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Vadisi'nin üstündeki stratejik kent Menbiç'i ele geçirmek için operasyon başlatmaya hazırlanan Türk ordusunun yapmayı planladığı operasyona karşı çıkıp, Türk ordusunun operasyonunu önlemeyi amaçlamayı düşündüğü belirtildi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisinden bu kararın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesini istediğini belirten Le Figaro gazetesi, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kürt ve Suriye Arap temsilcilerinden oluşan heyeti kabulü sırasında Fransız birliklerinin Menbiç bölgesinde konuşlandırılacağını söylediği iddiasına yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den ise bu konuda henüz bir açıklaması yapılmadı.

Macron'dan arabuluculuk teklifi

Dün Macron'un SDG ile yaptığı görüşmenin ardından saraydan yapılan açıklamada, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle Macron'un Türkiye ile SDG arasında bir diyalog kurulmasını ümit ettiği duyurulmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından getirilen öneriyi "ciddiyetten uzak" diye nitelendirdi. - PARİS