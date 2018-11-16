Fransız Basınına Konuşan Sofiane Feghouli: 3-5 Dakikalık Oyuncu Değilim

Galatasaray'ın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Fransız basınına verdiği röportajda yedek kalmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. France Football Dergisi'ne konuşan 28 yaşındaki yıldız oyuncu sarı-kırmızılı takımdaki durumuyla ilgili şunları ifade etti:

"Ben 3 ya da 5 dakika oynayacak oyuncu değilim. Son Kayserispor maçında sahadaydım. Uzun bir aradan sonra galip geldik. Bundan çok memnunum. Umarım antrenör ve teknik ekip de düşüncelerini değiştirir. Ben kendimi geçmişte ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayarak zaten kanıtlamıştım. Oynamaya ve devamlılığa ihtiyacım var.

"YEDEK KALMAMI HOCAMLA HİÇ KONUŞMADIM"

Yedek kalmamı hocamla hiç konuşmadım. Neden olduğu konusunda da bir açıklamam yok. Profesyonel kaldım. Sabredip kendi açımdan çalışmaya devam ettim. Milli takım hocam da oynamadığım halde beni çağırdı. Bu hem fizik hem de mental olarak işime yaradı.

"KULÜBÜN PARAYA İHTİYACI OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Kulübüm Şampiyonlar Ligine katıldı bu yüzden çok fazla paraya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Şampiyonluk sonrası yedek kalmam ben dahil birçok insanı şaşırttı. Ancak futbolda, ekstra sportif unsurlar da var. 3,5 yıllık sözleşmem var, sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Premier Lig sonrası buraya gelmemi etkileyen kupalar kazanma ve Avrupa'da oynama isteği. Kulübümde ve İstanbul'daki hayatımdan çok memnunum."

(Yeni Şafak)