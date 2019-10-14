Fransız basını: Tansiyon dolu maç için 30 bin 'Osmanlı' taraftarı bekleniyor

14.10.2019 16:57

Türkiye Milli Futbol Takımı'nı bu akşam ağırlayacak olan Fransa, Suriye konusunda Paris ve Ankara arasındaki gerginliğin sahaya yansımasından endişeli.



Fransız basını, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekatın iki ülke arasında sebep olduğu tansiyonun oynanacak futbol karşılaşmasına yansıdığına dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle