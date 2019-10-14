Fransız basını: Tansiyon dolu maç için 30 bin 'Osmanlı' taraftarı bekleniyor

Fransız basını: Tansiyon dolu maç için 30 bin 'Osmanlı' taraftarı bekleniyor

Bu akşam Türkiye'yi ağırlayacak olan Fransa, Paris ve Ankara arasında gerginliğin sahaya yansımasından endişeli. Fransız Le Figaro gazetesi, bu akşamki maça yaklaşık 30 bin "Osmanlı taraftarın" geleceğini yazdı

14.10.2019 16:57
Fransız basını: Tansiyon dolu maç için 30 bin 'Osmanlı' taraftarı bekleniyor

Türkiye Milli Futbol Takımı'nı bu akşam ağırlayacak olan Fransa, Suriye konusunda Paris ve Ankara arasındaki gerginliğin sahaya yansımasından endişeli.


Fransız basını, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekatın iki ülke arasında sebep olduğu tansiyonun oynanacak futbol karşılaşmasına yansıdığına dikkat çekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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