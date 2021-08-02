Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonunda yaslandığı demirlerin yerinden çıkması neticesinde beton zemine düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde apartmanın 4. katında bulunan evinin balkonunda yaslandığı demirlerin yerinden çıkması neticesinde beton zemine düşerek hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi Naci Önder Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada Fransız balkonun demirlerine yaslanan Saadet Ün (45), demirlerin yerinden çıkması neticesinde aşağı düştü. Binanın giriş katında bulunan kafenin şemsiyesinin üzerine düşen Ün, daha sonra beton zemine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Ün'ün cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saadet Ün'ün cenazesi, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hacıhızır Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ün, Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk annesi olan Ün'ün yakınları cenazede gözyaşlarına boğuldu. - KOCAELİ

Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Fransız balkondan düşerek ölen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransız balkon can aldı! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi
Fransız balkon can aldı! Yaslandığı demirlerin çıkması sonucu beton zemine düşen kadın yaşamını yitirdi
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