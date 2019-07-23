Fransız bakanın konut tadilatında yolsuzluk yok

Yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa eden Fransa eski Çevre Bakanı François de Rugy hakkında inceleme tamamlandı. Lojman yenilemesinde yolsuzluk bulunamadı.

Özellikle kendisine tahsis edilen bakanlık lojmanının tadilatına dair 64 bin euro tutarlı fatura ve diğer lükse harcama iddiaları nedeniyle hakkında yolsuzluk tartışmaları çıkan Fransa eski Çevre Bakanı François de Rugy geçen hafta istifa etmişti. Yenileme çalışmalarına ilişkin soruşturmanın tamamlanması üzerine Hükümet Genel Sekreterliği tarafından bugün yayınlanan raporda, eski bakanın konutu için yapılan masraflar doğrulanarak Rugy'nin yolsuzluk yapmadığı ortaya çıktı. Çıkan tartışmalar ve soruşturmanın neticesinde hükümet, resmi konutlardaki tadilat çalışmalarının kontrolünü güçlendirecek "yeni bir genelgenin" yayınlanacağını açıkladı.

Yapılan 11 Temmuz tarihli incelemede, Ekonomi Bakanlığı konutu olarak kullanılan 18'inci yüzyıldan kalma Hötel de Roquelaure'de 2003'ten bu yana önemli hiçbir yenileme yapılmadığının altı çizildi. Bu nedenle de "belirli odalarda kaplamaların yıpranması sonucu" 2018'in sonundaki tadilatın vergi dahil 64 bin 523 euro tutması "haklı görülebilir" bulundu. Raporda ayrıca "kamu alım kurallarına genel olarak saygı duyulduğu" ve bazı "ekipman ve mobilya giderlerinin düşük ayarlandığı" belirtildi.

Silahlı kuvvetler şefi Virginie Aubard'ın önderliğinde yapılan incelemede ifade edilen tek sorun, vergi dahil yaklaşık 17 bin euro değerindeki bir gardırobun da dahil olduğu bazı siparişlere "göreceli aciliyet" uygulanması. Hazırlanan raporda bu eski konutta "depolama kapasitesi eksikliği" görüldüyse ve bu eksiklik "Daha düşük bir tamamlama miktarı dikkate alınarak ayarlanmadıysa", Edouarde Philippe'in bu durumu "şeffaflık" adına kamuya açmaya karar verdiğini bildirdi.

İncelemede, eski bakan ve ailesi tarafından kullanılan bu 156 metrekarelik lojmanda zaman zaman öngörülemeyen ek masrafların da oluştuğu ortaya çıktı. Ana yatak odası, oturma odası ve koridorların kalıplarının vergi dahil 16 bin euro'dan daha fazla bir maliyetle yeniden boyanarak onarılması da söz konusu masraflardan biri.

Başbakanlıktan yeni masraf genelgesi

Başbakanlık, yeni bir genelgenin halihazırda yürürlükteki kuralları tamamlayarak resmi konutlardaki tadilatları kontrol etme sürecini güçlendireceğini açıkladı. 2017 genelgesi yürürlükte kalmaya devam edecek ve Hükümetin Genel Sekreterliği 20 bin euro'nun üzerindeki tüm harcamaları inceleyecek. - PARİS

Kaynak: İHA