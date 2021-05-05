Fransız Bakandan, İngiltere ile balıkçılık gerginliğinde Manş'taki İngiliz adasının elektriğini kesme tehdidi
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Fransız Bakandan, İngiltere ile balıkçılık gerginliğinde Manş'taki İngiliz adasının elektriğini kesme tehdidi

Fransız Bakandan, İngiltere ile balıkçılık gerginliğinde Manş'taki İngiliz adasının elektriğini kesme tehdidi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesiyle İngiltere arasındaki balıkçılık gerginliğinde, Manş adalarından Jersey'in elektriğini kesmekle tehdit etti.

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, ülkesiyle İngiltere arasındaki balıkçılık gerginliğinde, Manş adalarından Jersey'in elektriğini kesmekle tehdit etti.

Bakan Girardin, Fransa Ulusal Meclisinde milletvekillerine, Brexit sonrası İngiltere'yle yaşanan balıkçılık gerginliğiyle ilgili brifing verdi.

İngiltere'nin anlaşma konusundaki tavrını hoş bulmadığını belirten Girardin, gerekirse misilleme yapacaklarını söyledi.

Girardin, Manş adalarından Jersey'in cuma günü, teknelerin yerinin belirlenmesini sağlayan izleme sistemi taşıyan 41 balıkçı teknesine sularında avlanma izni vermesiyle ilgili olarak da izin listesinde yeni kurallar ve kısıtlamalar bulunduğunu ifade etti.

Bunların Fransa ile görüşülmediğini ve önceden kendilerine bildirilmediğini kaydeden Bakan Girardin, "Kesinlikle kabul edilemez. Jersey'de kabul edersek, her yere erişimimiz için tehlikeli." ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, Jersey'in elektrik enerjisini sualtı kablolar yoluyla sağlandığını hatırlatarak, gerginliğin artması durumunda Fransa'nın misilleme yoluna giderek adaya verilen elektriği keseceğini söyledi.

Girardin, "Bu noktaya gelmek üzücü olur, ama gelirsek de gerekeni yaparız." dedi.

Diğer yandan, İngiltere, Manş Denizi'ndeki Jersey adasının kendi sularının yönetiminden sorumlu olduğunu belirtiyor.

Jersey'in elektriğinin yüzde 95'i, denizaltı kabloları yoluyla Fransa'dan sağlanıyor.

Brexit sonrası anlaşmazlık

Brexit sonrası ticaret ilişkilerini belirleyen ve 24 Aralık 2020'de varılan ticaret anlaşması, İngiltere'ye Avrupalı balıkçılara kendi ülkelerinin 6-12 deniz mili açığında avlanmaları için ruhsat verme zorunluluğu getiriyor.

Ancak Fransa, İngiltere'nin Fransız balıkçıların çok küçük bir kısmına avlanma ruhsatı verdiğini belirtiyor.

Manş kıyısındaki Fransız limanı Boulogne-Sur-Mer'deki balıkçılar, geçen ay İngiltere'yi protesto için eylem yapmış, bu ülkeye balık taşıyan kamyonları engellemişti.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'nin anlaşmaya uymaması durumunda gerekirse başka sektörlerde misilleme yapacaklarını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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