Fransız bakan Rusya'ya "ekonomik savaş açacakları" ifadesini düzeltti

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in, Rusya'ya "ekonomik savaş açacakları" yönündeki açıklamasına gelen tepkiler üzerine geri adım atarak "savaş" ifadesini kullanmasının uygun olmadığını ifade ettiği belirtildi.

Liberation gazetesinde yer alan habere göre, Le Maire, bu sabah kullandığı " Rusya'ya topyekün ekonomik ve mali savaş açacağız." sözlerindeki "savaş" kelimesinin uygun olmadığını ve Ukrayna'daki gerilimi azaltma stratejilerine uymadığını ifade etti.

Haberde, Le Maire'in, Rusya'ya karşı yaptırım uygulamakta kararlı olduklarına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Le Maire France Info kanalında Ukrayna'ya karşı açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını belirterek " Rusya'ya topyekün ekonomik ve mali savaş açacağız." ifadesini kullanmıştı.

Ardından, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Le Maire'in sözlerine tepki göstermiş, "Bugün bir Fransız bakan 'Rusya'ya karşı savaş açtıklarını' söylemiş. Beyler söylediklerinize dikkat edin. ve unutmayın ki insanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." yorumunda bulunmuştu.