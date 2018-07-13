Fransız Bakan: "Nato, Rusya'nın Düşmanı Değil"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, NATO'nun Rusya'nın düşmanı olmadığını belirterek, NATO üyesi ülkelerin Moskova ile diyaloğu sürdürmek istediklerini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, iki gün süren NATO Zirvesi'nin ardından Fransız kanalı BFM TV'ye önemli açıklamalarda bulundu. NATO'nun Rusya'nın düşmanı olmadığını ifade eden Le Drian, NATO üyesi ülkelerin Moskova ile diyaloğu sürdürmek istediğini söyledi.

Fransız Bakan, "NATO, Rusya'nın bir düşmanı değildir ve diyaloğu sürdürmeliyiz. Bazı meselelerdeki farklılıklardan bağımsız olarak, Rusya ile sürekli diyalog içinde olmalı" ifadelerini kullandı.

NATO'nun başarılı bir zirve gerçekleştirdiğini ve bildiriyi birliğin 29 üyesinin de imzaladığını kaydeden Fransız Bakan, NATO üyesi ülkeler arasında Kırım'ın ilhakı ve kimyasal silahların kullanılmasının denetlenmesi konusundaki anlaşmazlıkları vurguladı.

Öte yandan, Le Drian NATO'nun 70 yıldır barışı sağladığını aktardı. - PARİS